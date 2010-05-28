Результати жеребкування фіналу Євробачення-2010

Порядок виступів фіналістів "Євробачення-2010" визначився в результаті жеребкування, яке пройшло відразу після другого півфіналу:

1. Азербайджан

2. Іспанія

3. Норвегія

4. Молдова

5. Кіпр

6. Боснія і Герцеговина

7. Бельгія

8. Сербія

9. Білорусь

10. Ірландія

11. Греція

12. Великобританія

13. Грузія

14. Туреччина

15. Албанія

16. Ісландія

17. Україна

18. Франція

19. Румунія

20. Росія

21. Вірменія

22. Німеччина

23. Португалія

24. Ізраїль

25. Данія

Переможець конкурсу буде визначений 29 травня на фінальному шоу одночасним глядацьким голосуванням і голосуванням професійних журі в кожній з країн-учасниць: бали за місце, присуджене глядачами (перше - 12 очок, друге - 10, третє - 8) і бали за місце, присуджене професійним журі, підсумовуються. Кращі 10 сум знову ставляться за ранжиром і у вигляді 1-10 місця з`являються на табло в прямому ефірі з Осло.