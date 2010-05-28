Берлусконі спростував чутки про продаж «Мілана»

Мультимільйонер Сильвіо БЕРЛУСКОНІ спростував чутки про продаж знаменитого італійського футбольного клубу "Мілан", що належить йому, передає РІА «Новости».

Відповідаючи на запитання ведучого телепрограми Mattino 5, головного редактора газети Libero Мауріціо БЕЛПЬЄТРО про те, чи не збирається він продати свій клуб, італійський прем`єр заявив, що "не може зрозуміти сам це запитання".

"Я - людина, що зробила історію "Мілана". Я привів його до того, що він завоював найбільше трофеїв, ніж мадридський "Реал". "Мілан" - це команда, яка виграла найбільше трофеїв в історії футболу, а я є президентом, який виграв найбільше трофеїв. За мною йде (Сантьяго) Бернабо, ім`ям якого названий стадіон у Мадриді, - сказав С.БЕРЛУСКОНІ.

Крім того, власник "Мілана" підкреслив, що вклав чималі фінансові кошти в команду. "Мілану" я завжди приділяв велику увагу, я пішов заради нього на багато жертв. А тим, хто вважає, що моя сім`я не надала "Мілану" достатнього фінансування, скажу, що в останні роки ми витрачали на нього щороку понад 50 мільйонів євро. Здається, це навіть дуже", - сказав мультимільйонер.

Чутки про плани з продажу "Мілана", який зараз не дуже радує грою свого господаря, останнім часом активно циркулюють в італійському футбольному світі. Не раз місцеві ЗМІ повідомляли і про бажаючих придбати частину акцій знаменитого клубу.

Близько тижня тому газета Libero, яка традиційно має хороші джерела інформації, близькі до С.БЕРЛУСКОНІ, написала, що "цього разу він дійсно серйозно думає продати (клуб)". "Альтернативою цьому може стати входження в його акціонерний капітал "Газпрому" з 30%, що дасть змогу скинути фінансовий вантаж клубу", - стверджувала газета.

Крім того, Libero вказувала, що між дітьми прем`єр-міністра існують серйозні розбіжності щодо долі "Мілана". За даними газети, перший син С.БЕРЛУСКОНІ П’єр Сильвіо і його старша сестра Марина наполягають на продажі клубу, тоді як його син від другого шлюбу Луїджі хоче стати президентом "Мілана" і вимагає від батька нових інвестицій.

С.БЕРЛУСКОНІ є власником "Мілана" з 1986 року і багато років особисто був його президентом. За цей час клуб сім разів перемагав у чемпіонаті Італії і завоював усі можливі престижні футбольні нагороди за винятком Кубка УЄФА (нині Ліги Європи).