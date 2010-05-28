Як Google мимоволі покепкував з прожекту «Олімпіада-2022»

Щоранку я отримую alerts on Ukraine від Гугла – гіперпосилання на джерела, які протягом останньої доби писали про Україну.

В день, коли Президент України вирішив потішити самолюбство галичан, і оголосив про наміри України запросити зимові Олімпійські Ігри чи то на Буковину чи на Буковель, стрічка Гугла розмістила поруч два повідомлення, що взаємо перекреслюють один одного. Перше – «Янукович бажає, щоби Україна прийняла зимову Олімпіаду 2022 року» і друге – «УЄФА закликає Україну пришвидшити підготовку до Євро-2012 і висловлює занепокоєння повільними темпами підготовки до чемпіонату Європи з футболу».

Країна, якій ще належить довести Європі і світові, чи здатна вона підготувати і провести на належному рівні футбольний форум, вже замахується на новий престижний проект. Прибутки від Євро-2012 (якщо вони будуть взагалі), інфраструктурний прорив, дороги європейського класу, не лише фешенебельні, а пристойні і комфортні готелі – це все попереду. Поки що – відставання від графіку; багатомільярдні борги держави; векселі Укравтодору, за якими невідомо якими коштами він розплачуватиметься у вересні 2012 року; щотижневі аукціони Мінфіну, на яких він намагається продати бонди під Євро-2012.

Не довівши до завершення Євро-2012, ми вже зазіхаємо на Олімпіаду-2022. Для бідної країни з різким розшаруванням доходів, з нереформованою сировинною економікою, з іміджем жебрака, що живе від займу МВФ до позики Євросоюзу, немає кращого засобу хоча б на кілька років відволікти увагу населення від третьосортності рівня життя в цій державі, аніж зачарувати ідеєю чергового мегапроекту.

Як-от у Київській області, яка вже придумала собі свою Олімпіаду. В області вщухли розмови про погані дороги, кепські лікарні і ненаситних чиновників. З легкої руки губернатора Присяжнюкавсі тільки гадають, який населений пункт – Біла Церква, Вишгород, Васильків чи Вишневе – забере у Києва лаври адміністративного обласного центру.

Станіслав Голубенко