Конгрес МФЖ ухвалив програму дій на три роки

В іспанському місті Кадіса завершив роботу конгрес Міжнародної федерації журналістів, який тривав з 26 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, в останній робочий день було ухвалено Програму дій на 2010-2013 роки і обрано керівництво федерації.

Так, президентом МФЖ став британець Джим БУМЕЛА, який займав цю посаду і раніше, а старшим віце-президентом обрали марокканця Мжахеда ЙОУНУСА. Федерація отримала також нового віце-президента, скарбника і радників.

На церемонії закриття був присутній принц Астурійський Філіп з дружиною принцесою Летицією. В своїй промові член іспанської королівської родини зосередив увагу присутніх на важливості журналістської професії. «Чи не найбільшим викликом сучасності є необхідність постійної поінформованості. Адже для того, аби робити правильні висновки, формувати власну думку, та, врешті-решт, усвідомлено голосувати, потрібно володіти дійсною інформацією”, - відзначив він.

“Ми живемо в складному світі, який, до того ж, постійно змінюється. Громадяни потребують допомоги у розв’язанні цих складнощів. І саме журналісти відповідальні за надання цієї допомоги», - підкреслив принц Астурійський.

Дж.БУМЕЛА у своєму виступі порушив тему професійної солідарності і боротьби журналістів за свої права. «Будучи журналістами, ми з вами дуже різні. Часом - діаметрально протилежні. Але об’єднавшись і усвідомивши, що журналістика - це надбання громадськості, ми зможемо почати боротьбу за збереження основних принципів професії в світі, що безупину змінюється», - підкресли він.

Наступний світовий конгрес міжнародної федерації журналістів відбудеться 2013 року.

***Джим Абделькерім БУМЕЛА - президент Міжнародної федерації журналістів з 2007 року. Проживає в Оксфорді, Велика Британія. Як журналіст починав свою професійну діяльність у видавництві «Пергамон Прес». Працював редактором в наукових журналах з питань охорони здоров’я та соціальних наук. Був ініціатором багатьох акцій на захист прав журналістів, зокрема трьохрічного страйку «Пергамон Прес», за що був звільнений після 12 років роботи.

До свого обрання президентом МФЖ Дж.БУМЕЛА багато років був членом виконкому цієї організації, з 2002 року посідав посаду скарбника. Нині він – фрілансер. Пише статті для провідних світових видань.