Пожежа у центрі Києва

У Печерському районі столиці, по вул. Січневого-Повстання, 28/30 в одноповерховій будівлі, що належить Київській міській державній адміністрації та передана на реконструкцію корпорації "Укрреконструкція", на горищі виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті пожежі згоріло та пошкоджено 600 м2 покрівлі. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.