Музей радянської окупації в Рівному краще розмістити в бункері рейхскомісаріату

Керівництво Рівненського обласного краєзнавчого музею ініціює створення у Рівному музею радянської окупації. Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор музею Олександр БУЛИГА.

За його словами, для створення такого музею потрібно, принаймні, дві речі: згода місцевої влади та окреме приміщення. Відсутність належного приміщення для музею може стати єдиною проблемою на тривалий час, - зазначив О.БУЛИГА. Водночас, зауважив він, працівники музею пропонують використати для цього унікальний підземний бункер, який збудували німці під час другої світової війни на подвір’ї колишнього приміщення канцелярії рейсхкомісаріату «Україна» (саме у цьому двоповерховому старовинному будинку з колонами після війни був обком компартії, а нині – краєзнавчий музей). Однак, зазначив директор музею, щоб обладнати бункер під музей, потрібні чималі кошти.

Разом із тим, за словами О.БУЛИГИ, матеріалів для створення такого музею вже зібрано чимало. Основою експозиції, вважає він, можуть стати матеріали та документи, які вже експонувалися в краєзнавчому музеї за радянських часів, та ті, які надійшли сюди з архівів спецслужб та приватних архівів за часів незалежної України. Серед новіших надходжень – документи про боротьбу комуністичного режиму з національно-визвольним рухом та про масові депортації місцевих жителів.

Однак, на думку директора музею, було б доцільно не обмежуватися періодом лише радянської окупації, оскільки матеріалів про російську, польську та німецьку окупацію теж достатньо.