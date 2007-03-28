Панді в тайському зоопарку показують порно (фото)

Спеціальне заохочувальне відео показують самцю панди в одному з тайських зоопарків. Таким чином працівники закладу сподіваються змусити його паруватися зі своєю самицею.

Щовечора бамбуковому ведмедю Чуанг Чуангу показують відео, на якому кохаються інші панди. Так працівники зоопарку намагаються стимулювати панду до парування зі своєю подругою Лін Ху. Вони живуть разом вже протягом двох років, але поки що не виявляли інтересу одне до одного. За словами наглядачів, самець не відразу почав реагувати на відео, однак поступово зацікавився. Подібна практика існує в деяких інших зоопарках світу. Так, наприклад, в Китаї після кількох місяців перегляду панденячого порно пара ведмедів спромоглась таки зачати маля. Період парування у панд дуже короткий - лише 60 годин на рік. Зазвичай він припадає на січень чи лютий.

5 канал