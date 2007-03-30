Тимошенко, Луценко, Жванія на Комітеті національного порятунку (7 фото)

Засідання відбулося в Українському домі

Фото Олександра Косарєва / УНІАН

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