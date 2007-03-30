Тимошенко, Луценко, Жванія на Комітеті національного порятунку (7 фото)

22:14, 30 березня 2007
Разное
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Засідання відбулося в Українському домі

Юлія Тимошенко виступає перед Комітетом національного порятунку

Юлія Тимошенко

Юлія ТимошенкоЮлія Тимошенко, Юрій Луценко

Андрій Шкіль, Вячеслав КириленкоДавід Жванія на Комітеті національного порятунку

Юлія Тимошенко, Віктор Пинзеник, Владислав Каськів, Юрій Луценко, Олексій Івченко

Фото Олександра Косарєва / УНІАН

 

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