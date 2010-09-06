У Керчі на працівника порту висипалося 4 тонни вугілля
10:40, 06 вересня 2010Разное
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Через несправність підйомного крана
У Керчі (АР Крим) через несправність підйомного крана на співробітника морського торгового порту висипалося 4 тонни вугілля.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, у результаті нещасного випадку постраждав працівник порту, 57-річний житель смт Багерово.
За словами очевидців, постраждалий проходив повз кран під час перевантаження вугілля.
За попередньою версією, через несправність у крані відкрився ківш, і на чоловіка висипалося близько 4 тонн вугілля.
Постраждалого у стані середнього ступеня тяжкості доставлено до травматологічного відділення Керченської лікарні.
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