У Керчі на працівника порту висипалося 4 тонни вугілля

У Керчі (АР Крим) через несправність підйомного крана на співробітника морського торгового порту висипалося 4 тонни вугілля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, у результаті нещасного випадку постраждав працівник порту, 57-річний житель смт Багерово.

За словами очевидців, постраждалий проходив повз кран під час перевантаження вугілля.

За попередньою версією, через несправність у крані відкрився ківш, і на чоловіка висипалося близько 4 тонн вугілля.

Постраждалого у стані середнього ступеня тяжкості доставлено до травматологічного відділення Керченської лікарні.