У сесійній залі депутати їдять хліб з сиром і помідорами, запивають мінералкою

00:52, 03 квітня 2007
Разное
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Народні депутати у сесійній залі їдять хліб, помідори, сир і запивають мінеральною водою.

Як передає кореспондент УНІАН, в основному їдять народні депутати із фракції Соціалістичної партії, які принесли в сесійну залу три пакети з продуктами. Також біля них є декілька народних депутатів із фракції Партії регіонів України.

На даний час триває перерва у позачерговому засіданні парламенту.

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