У сесійній залі депутати їдять хліб з сиром і помідорами, запивають мінералкою

Народні депутати у сесійній залі їдять хліб, помідори, сир і запивають мінеральною водою.

Як передає кореспондент УНІАН, в основному їдять народні депутати із фракції Соціалістичної партії, які принесли в сесійну залу три пакети з продуктами. Також біля них є декілька народних депутатів із фракції Партії регіонів України.

На даний час триває перерва у позачерговому засіданні парламенту.