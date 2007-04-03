Власник пітбуля покусав поліцейських

Громадянин Португалії 35 років, якого зупинила поліція на вулиці через те, що його пітбуль гуляв без повідця і намордника, спробував нацькувати собаку на служителів порядку, а після того, як пітбуль не послухався і просто втік, затіяв бійку сам: вкусив одного поліцейського і зламав палець іншому, передає агентство Reuters.

Інцидент стався у бідному кварталі Лісабона - Кове. Чоловіка, який напав на поліцейських скрутили. Він знаходиться під домашнім арештом. Поліція продовжує пошуки собаки, що втік.

За відомостями Reuters, португальська влада були змушена застосувати жорсткі заходи відносно "небезпечних" собак після того, як чотири ротвейлери в березні 2007 року на смерть загризли 60-річну жінку.

Лента.ру