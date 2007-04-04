Легковик зіткнувся з пасажирським потягом: загинула людина

Поблизу с. Єлізаветівка Приморського району Запорізької області на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення автомобіля "Міцубісі - Паджеро" з пасажирським поїздом № 69 "Москва-Бердянськ".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа та 1 особа з травмами середнього ступеня важкості госпіталізована до центральної районної лікарні. Постраждалих серед пасажирів поїзда немає. Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення водієм автомобіля правил дорожнього руху при перетині залізничного переїзду.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Запорізькій області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 116 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 10 осіб та 134 - травмовано.