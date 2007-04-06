На Харківщині маршрутка врізалась у вантажівку: є постраждалі

Біля с. Таранівка Зміївського району Харківської області на автошляху Мерефа-Павлоград водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з вантажівкою, водій якої на обочині проводив ремонтні роботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 4 особи, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.