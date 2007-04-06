На Харківщині маршрутка врізалась у вантажівку: є постраждалі
09:07, 06 квітня 2007Разное
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Повідомлення МНС
Біля с. Таранівка Зміївського району Харківської області на автошляху Мерефа-Павлоград водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з вантажівкою, водій якої на обочині проводив ремонтні роботи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 4 особи, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.
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