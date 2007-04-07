”Ауді” став причиною півторагодинної затримки руху потягів

У Чернігівській області через дорожньо-транспортну пригоду на залізничному переїзді на півтори години затримувався рух потягів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася сьогодні о 00.30 в м. Бобровиця на регульованому залізничному переїзді. Водій легкового автомобіля "Audi А-6" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з опорою контактної мережі. В результаті ДТП габаритами збитої опори було перекрито рух по трьох коліям, внаслідок чого було затримано рух двох пасажирських та приміського потягів.

О 2-й год. аварійно-відновлювальними бригадами двох ремонтних потягів рух було відновлено.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Чернігівській області.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 150 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 10 осіб та 174 - травмовано.