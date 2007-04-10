Водій, збивши на смерть пішохода, покінчив із собою

На Буковині 22-річний юнак, який на смерть збив пішохода, покінчив життя самогубством.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Чернівецькій області, близько опівночі 22-річний водій автомобіля ВАЗ–2109, рухаючись по трасі у бік райцентру Кельм енці, скоїв наїзд на пішохода. Проте допомогу йому не надав та зник з місця пригоди.

Потерпілого 47-річного чоловіка згодом помітили перехожі та доправили до лікарні, але врятувати його лікарям не вдалося.

Як повідомили у ЦГЗ, сам винуватець трагедії за годину після аварії зупинив автомобіль в урочищі „Дубина” поблизу Кельменців, сівши назад у салон машини облив себе бензином та вчинив акт самоспалення. Полум’я миттєво охопило автомобіль і стався потужний вибух. Від отриманих травм юнак помер у лікарні.