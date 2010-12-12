У Криму перекинулася «Тойота»: двоє людей загинули

У Сакському районі на західному побережжі Криму в результаті ДТП двоє людей загинули, ще одна - дістала травми.

Водій «Тойоти» не впорався з керуванням біля села Абрикосівка, машина виїхала на узбіччя дороги й перекинулася, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.

В аварії загинули водій і пасажир, які проживали в Євпаторії.

Жінку-пасажирку, також жительку Євпаторії, доставлено до лікарні.