У Криму перекинулася «Тойота»: двоє людей загинули
11:57, 12 грудня 2010Разное
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Ще одна жінка - в лікарні
У Сакському районі на західному побережжі Криму в результаті ДТП двоє людей загинули, ще одна - дістала травми.
Водій «Тойоти» не впорався з керуванням біля села Абрикосівка, машина виїхала на узбіччя дороги й перекинулася, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.
В аварії загинули водій і пасажир, які проживали в Євпаторії.
Жінку-пасажирку, також жительку Євпаторії, доставлено до лікарні.
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