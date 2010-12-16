Регіонали б'ються стільцями в президії парламенту (фоторепортаж)

Сьогодні, близько 19.20 народні депутати від Партії регіонів увірвалися до сесійної зали через двері президії і після жорстокої бійки захопили президію, яку зранку блокували депутати з фракції “БЮТ-Батьківщина”.

Кількох депутатів від опозиції забрала “швидка допомога”.

Регіонали залишаться в сесійній залі парламенту на всю ніч. Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат від ПР Володимир РИБАК. “Ми повинні забезпечити на ранок нормальну роботу парламенту”, - наголосив він.

Фото Олександра Сенька (чорно-білі), Володимира Гонтаря / УНІАН