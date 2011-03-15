Тимошенко і слідчий підписалися під заявою (фото)
00:52, 15 березня 2011Разное
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Янукович і Азаров винні у фальсифікації?
Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО подала заяву на ім’я Генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, вимагаючи розслідування фактів фальсифікації урядом економічних показників.
«Я передала цю заяву, але написала її прямо на Генерального прокурора, а не на слідчого, тому що слідчі на жаль – заручники сьогоднішньої, в тому числі незаконної, нечесної, поведінки самого генерального прокурора», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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