Тимошенко і слідчий підписалися під заявою (фото)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО подала заяву на ім’я Генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, вимагаючи розслідування фактів фальсифікації урядом економічних показників.

«Я передала цю заяву, але написала її прямо на Генерального прокурора, а не на слідчого, тому що слідчі на жаль – заручники сьогоднішньої, в тому числі незаконної, нечесної, поведінки самого генерального прокурора», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.