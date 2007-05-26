Янукович побажав міцного здоров`я поліграфістам і книгарям

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження з професійним святом.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Як зазначається у привітанні, «ви виконуєте благородну і почесну місію популяризації української книги, за допомогою друкованого слова зберігаєте духовність та відроджуєте культурні традиції нашого народу».

«Приємно відзначити, що вітчизняна друкована продукція з успіхом експонується і розповсюджується на міжнародному книжковому ринку. Про це свідчать численні вітчизняні та зарубіжні міжнародні виставки-ярмарки, де українські видавничі організації традиційно посідають почесне місце у різноманітних конкурсах друкованої продукції» - йдеться далі у привітанні.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що «уряд надає першочергового значення підтримці національного книговидавця, створенню йому належних економічно-правових умов, що сприяє піднесенню вітчизняної поліграфії, впровадженню у виробництво наукових розробок, сучасного поліграфічного устаткування, новітніх технологій і матеріалів».

«Упевнений, що завдяки вашому професіоналізму і цілеспрямованості вітчизняна книга досягне якісно нового рівня її визнання як життєдайного та невичерпного джерела української культури та наукової думки», - зазначає прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ працівникам видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження міцного здоров`я, щедрої долі, сили і наснаги у здійсненні нових творчих задумів в ім’я України.