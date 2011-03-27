На Одещині зіткнулися 9 автомобілів

Через пожежу на узбіччі

Вчора о 16.36 поблизу с. Щорсове Іванівського району Одеської області внаслідок задимленість через пожежу сухої трави на узбіччі на автошляху Київ - Одеса зіткнулися 9 автомобілів (6 легкових і три вантажівки). Внаслідок ДТП постраждали шестеро осіб, яких госпіталізовано до лікарень, повідомляє прес-служба МНС. О 17.10 пожежу було ліквідовано. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter