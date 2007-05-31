Абдулов і Ярмольник відгамселили репортера газети ”Твой день” (фото)

Святкування дня народження відомого актора Олександра Абдулова закінчилося скандалом. Іменинник зі своїм близьким другому Леонідом Ярмольником напали на репортера газети "Твой день". Фотографія побитого кореспондента Марата Сайченка вміщена на першій сторінці видання. У нього сильно розбитий ніс, на обличчі кілька синців, майка розірвана, руки закривавлені.

Глибоко за північ актор разом зі своїм другом Леонідом Ярмольником у ресторані Центрального будинку літераторів накинулися на фотографа Марата Сайченка, який робив знімки заходу. За твердженням самого побитого кореспондента, обидва були сильно п`яні.

Виходячи з ресторану, Абдулов, що був у стані сп`яніння, кричав: "Якщо хоч одна фотографія де-небудь з`явиться, я тебе вб`ю! Чуєш, мамою своєю присягаюся, вб`ю! Ти більше жодного знімка в своєму житті не зробиш. Я тебе запам`ятав! Я тебе все одно знайду! Ти не житимеш".

Потім до Абдулова приєднався Ярмольник. Він схопив за руку Сайченка, який свого часу спокійно фотографував Анджеліну Джолі і Бреда Пітта, Селін Діон, короля поп-музики Майкла Джексона і навіть колишнього прем`єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, і спробував вирвати у нього камеру, але марно. Тоді Ярмольник схопив фотографа за футболку і з розмаху вдарив його в обличчя, після чого до побиття приєднався Абдулов.

Після нападу Марат Сайченко півдня провів в лікарні з підозрою на струс мозку.

Відзначимо, газета "Твой день", що розповіла історію побиття свого журналіста, просить вважати статтю офіційною заявою до прокуратури Москви.

Олександр Абдулов - завзятий борець за таємницю особистого життя. Він неодноразово висловлювався про те, що преса не має права розголошувати інформацію без відома героя статті. З цього приводу він вже судився, принаймні, з двома великими газетами

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