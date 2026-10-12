Рада схвалила закон, який розблокує вето Угорщини на вступ України в ЄС

Рада прийняла закон про освіту мовами нацменшин держав Євросоюзу.

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт про навчання мовами нацменшин, це має остаточно зняти угорське блокування руху України до набуття членства в Європейському Союзі у майбутньому.

За законопроєкт №16119 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.проголосувало 266 народних депутатів з 226 мінімально необхідних.

Також депутати проголосували доручити голові ВР невідкладно підписати і направити на підпис президенту цей закон.

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У законі сказано, що державна українська мова є основною мовою освітнього процесу в закладах освіти, однак - в окремих закладах освіти, де є класи чи групи з навчанням мовою національних меншин (спільнот) або корінних народів України, - в освітньому процесі України гарантується право на використання відповідної мови.

Також у законі чітко визначається, що національні меншини поряд з українською можуть навчатися офіційними мовами держав-членів Європейського Союзу.

Крім того, гарантується використання мов національних меншин і корінних народів під час інших форм комунікації між здобувачами освіти та іншими учасниками освітнього процесу в приміщеннях та на території суб'єкта освітньої діяльності.

Що передбачає закон - інші деталі

1. Можливість отримання завдань з перекладом на мову нацменшин

Зазначається, що "за бажанням особи, яка здобуває або здобула повну загальну середню освіту мовою корінного народу України, мовою національної меншини (спільноти) України, яка є офіційною мовою Європейського Союзу, завдання надаються у перекладі відповідною мовою (крім завдань із навчальних предметів мовно-літературної галузі)"

2. Батьки можуть збільшувати перелік предметів для навчання українською мовою

На підставі письмової заяви батьків не менше двох третин учнів класу (групи) національної меншини або корінного народу, перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), які викладаються державною мовою, може бути розширений за рішенням закладу освіти.

3. Право на отримання статусу закладу загальної середньої освіти національної меншини України

Схвалений закон ще запроваджує такий статус як "заклад загальної середньої освіти національної меншини (спільноти) України". Зокрема, заклад освіти має право отримати такий статус за умови, якщо кількість учнів, які здобувають освіту мовою нацменшини України, становить більше 50% від загальної кількості учнів такого закладу.

4. Можливість коригувати програму навчання

У законі визначається дозвіл для шкіл вносити зміни в програми навчання. Зокрема, для збереження їхньої культури, пов'язаної з національною ідентичністю, збереження та використання національних традицій, національної символіки та звичаїв.

До того ж, дозволятиметься дублювати офіційні документи про освіту та додатки до них мовами нацменшини у разі подання батьками учня відповідної заяви.

Вступ України в ЄС

Як повідомляв УНІАН,ухвалення цього закону має зняти застереження з боку Угорщини щодо здобуття освіти угорською меншиною на Закарпатті. Таким чином, Угорщина має принити блокувати відкриття наступних переговорних кластерів на шляху наближення України до вступу до Євросоюзу.

Вже у вівторок, 13 жовтня, для України можуть відкрити ще два переговорні кластери. Зокрема, це кластер №2 "Внутрішній ринок" і №3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання"

Решту переговорних кластерів мають відкрити до кінця цього року.

15 червня 2026 року країни-члени Євросоюзу відкрили переговорний кластер №1 щодо вступу України. Цей кластер стосується засадничих основ приєднання, включно з розвитком правосуддя й верховенства права, боротьбою з корупцією, становлення міцних демократичних інститутів тощо.

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