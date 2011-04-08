На Донеччині встановлять пам'ятник Чехову

У місті Харцизьк Донецькій області буде встановлено пам`ятник великому письменнику Антону Чехову.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харцизької міської ради. У повідомленні наголошується, що в місті вже підбито підсумки конкурсу на проект пам`ятника А.Чехову.

Відкритий конкурс на кращий проект пам`ятника А.Чехову пройшов у місті з 15 грудня 2010 року по березень 2011 року, і після підбиття підсумків конкурсу був визначений переможець на кращий проект пам`ятника А.Чехову.

У прес-службі розповіли, що 6 учасників з Донецька і Львова представили на суд журі 9 проектів пам`ятника, і конкурсній комісії, яку очолив мер Харцизька Валерій ДУБОВИЙ, було дуже нелегко обрати кращий варіант.

Окрім звичайних критеріїв відбору: оригінальність ідеї, архітектурно-художня виразність і т.д., необхідно було враховувати зв`язок А.Чехова з історією міста Харцизька, про яке він написав кілька рядків у листі до сестри Марії, згадуючи про поїздку з Москви до Таганрога у 1887 році.

Шляхом таємного голосування були визначені переможці – ними стали скульптор Олександр ШАМАРІН і архітектор Микола ПІДДУБНИЙ з Донецька. Їх спільний проект пам`ятника набрав найбільшу кількість голосів. У проекті – навколо пам`ятника - постаменту вирізані рельєфи персонажів, що мають безпосереднє відношення до міста Харцизька. В їх числі – «барышня из окна» на станції Харцизьк, про яку тоді дуже колоритно написав А.Чехов.

Довідка УНІАН. Письменник Антон Павлович Чехов, згадуючи про поїздку з Москви до Таганрога навесні 1887 року, написав у листі до своєї сестри Марії такі рядки: «Станция «Харцызская». 12 часов дня. Погода чудесная. Пахнет степью и слышно, как поют птицы…Потом прогулка по платформе. В крайнем окне второго этажа станции сидит барышня (или дама, черт её знает) в белой кофточке – томная и красивая. Я гляжу на неё, она на меня…о чудное виденье! Получил катар в сердце и поехал дальше…».