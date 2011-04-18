У Києві за три дні біля метро «Дарниця» демонтували 28 МАФів

У Києві на виконання припису прокуратури біля станції метро «Дарниця» впродовж трьох днів демонтували 28 малих архітектурних форм, що були встановлені ще два роки тому.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Демонтовані споруди не мали погоджень на розміщення з «Київводоканалом», «Київгазом» та «Київзеленбудом». За інформацією ПАТ «АК «Київводоканал», зазначені МАФи були встановлені в санітарній зоні проходження інженерних мереж, що є незаконним. Більше того, ці 28 МАФів були встановлені на зеленій зоні, без будь-якого погодження з профільною службою, грубо порушуючи Правила благоустрою міста Києва.

У Головному управлінні контролю за благоустроєм міста Києва зазначають, що відсутність повного набору дозвільної документації не завадила керівництву фірми-власника МАФів брати плату за оренду кіосків з підприємців. Більше того, вони вимагали оплату за користування тимчасовими спорудами за перший та останній місяць, а дехто сплачував оренду і поквартально. Знаючи, що їх торгівельний комплекс з МАФами розміщений із значними порушеннями чинних нормативних документів (приписи надавались керівництву фірми ще у липні 2010 року), керівники ТОВ продовжували запевняти орендарів, що вони можуть продовжувати винаймати площі для торгівлі.

Навіть після внесення припису прокуратури та попередження про демонтаж, фірма-власник не переймалась подальшою долею своїх клієнтів-орендарів. Вона просто не попередила їх про вимогу вивезти речі з орендованих приміщень, зазначили в КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у березні прокуратура Києва розпочала перевірки законності встановлення у столиці малих архітектурних форм (МАФ).

За даними прокуратури, у місті налічується понад 15 тис. тимчасових споруд, встановлених без будь-яких дозвільних документів або ж за підробленими дозволами.