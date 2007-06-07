Аварія на мосту Патона: зіткнулися вантажівка, мікроавтобус і три легковики

Як розповів свідок ДТП, вантажний «Форд» виїхав на смугу реверсивного руху незважаючи на заборонний сигнал світлофора. Автомобіль зіткнувся з «Хондою Цивік» і «Волгою». Остання вибила вантажівці колесо, і «Ворд» взагалі винесло на зустрічну смугу. Потім у нього врізалася «дев`ятка», а у ВАЗ – мікроавтобус «Пежо» із запорізькими номерами. У 100 метрах від цієї аварії відбулося ще одне ДТП - фура МАНН з київськими номерами врізалася у «Форда Гранада». Єдиний постраждалий у цьому ДТП – горобець: його труп лежить під "дев`яткою".

Обидва випадки розслідують в Дніпровському ДАІ.

В даний момент на мосту у бік Правого берега – величезна пробка, у бік Лівого машини їдуть лише по одній смузі. Люди йдуть по мосту пішки.

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