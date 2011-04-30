У Севастополі почали перевіряти каруселі

У Севастополі почалися перевірки готовності до безпечної експлуатації атракціонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Севастополі.

Першу перевірку інспекція цивільного захисту й техногенної безпеки Управління МНС провела на Історичному бульварі. Норми правил пожежної і техногенної безпеки дивилися на приватному підприємстві "Севатракціон". В першу чергу інспектори звертали увагу на технічний стан гойдалок і каруселей, а також діагностику атракціонів.

Інспекторам було надано висновки фахівців, які свідчать про те, що дефектів і мікротріщин, які можуть призвести до аварійної ситуації не виявлено. Атракціони допущено в експлуатацію і загрози не становлять.

За підсумками першої перевірки порушень не виявлено. Загалом у Севастополі атракціони експлуатують вісім суб'єктів підприємництва.

Співробітники МНС перевірять усі стаціонарні каруселі. Рятувальники мають намір вживати якнайсуворіших заходів до власників атракціонів, які не виконують вимог законодавства і піддають небезпеці життя севастопольців і гостей міста, наголошується в повідомленні.