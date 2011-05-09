Водій не зміг пояснити, звідки у нього мільйони доларів
06:32, 09 травня 2011Разное
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Зупинили за перевищення швидкості
Поліція Гватемали затримала людину, яка мала при собі 2 мільйони 700 тисяч доларів готівкою, повідомляє Бі-бі-сі.
Поліцейські міста Масатенанго виявили гроші в автомашині, після того, як зупинили водія за перевищення швидкості.
На їх запитання, звідки у нього така величезна сума, "мільйонер" не зміг дати правдоподібного пояснення.
Поліція підозрює, що він займався відмиванням грошей, здобутих шляхом наркоторгівлі.
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