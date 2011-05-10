«Лада Калина» врізалася в бензовоз: п'ятеро загиблих

Поблизу села Вихрівка Дунаєвецького району Хмельницької області, на 241-му км автошляху Житомир-Чернівці, сьогодні вночі сталося зіткнення легкового автомобіля „ВАЗ-1118” з бензовозом MAN.

Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 5 осіб та 4 осіб постраждали (всі пасажири легкового автомобіля), яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.