Черговість виступу фіналістів на Євробаченні

Порядок виступів останніх фіналістів "Євробачення-2011" визначило жеребкування, проведене відразу після другого півфіналу в Дюссельдорфі.

Фіналісти конкурсу вийдуть на на сцену Dusseldorf Arena в ніч з суботи на неділю в такій черзі:

1. Фінляндія, Парадіс Оскар

2. Боснія і Герцеговина, Діно Мерлін

3. Данія, група "A Friend In London"

4. Литва, Евеліна Сасенко

5. Угорщина, Коті Вульф

6. Ірландія, дует Jedward (Джон і Едвард Граймз)

7. Швеція, Ерік Сааде

8. Естонія, Геттер Яані

9. Греція, Лукас Йоркас і Стерео Майк

10. Россія, Олексій Воробйов

11. Франція, Аморі Вассілі

12. Італія, Рафаель Гуалацці

13. Швейцарія, Ганна Россінеллі

14. Великобританія, група "Blue"

15. Молдова, група "Здоб ши здуб"

16. Німеччина, Лєна Майєр-Ландрут

17. Румунія, група "Hotel FM"

18. Австрія, Надін Бейлер

19. Азербайджан, дует Ела і Нікі

20. Словенія, Майя Кеуч

21. Ісландія, група "Sjonni`s Friends"

22. Іспанія, Люсія Перес

23. Україна, Міка Ньютон 24. Сербія, Ніна

25. Грузія, рок-група "Eldrine".

Переможець конкурсу буде визначений після фінального шоу шляхом глядацького голосування в 43 країнах і голосування професійного журі.