Адвокати голови МВФ: яке зґвалтування, його взагалі там не було

Адвокати директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домініка Стросс-Кана, підозрюваного в насильницьких діях сексуального характеру, наполягають на невинності підзахисного, посилаючись на його алібі. Так, за версією захисту, Д.Стросс-Кан у момент буцімто спроби згвалтування обідав разом з своєю донькою, передає Reuters з посиланням на французьку пресу.

Адвокати, прослідкувавши ланцюжок дій Д.Стросс-Кана того дня, дійшли висновку, що директор-розпорядник МВФ залишив готель вдень, сплативши рахунок і здавши ключ від номера, після чого вирушив обідати з донькою. Потім він узяв таксі і поїхав в аеропорт. З усього сказаного виходить, що Д.Стросс-Кан вже залишив готель на момент заявленого зґвалтування, стверджує захист. За словами адвокатів, вони мають незаперечні докази цього факту, а також повідомлення свідків.

14 травня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, нью-йоркська поліція висунула голові фонду звинувачення в спробі зґвалтування покоївки готелю, де він зупинявся. Вона вже вказала на Д.Стросс-Кана під час процедури впізнання. Поліція одержала ордер на пошук слідів ДНК на одязі постраждалої. Д.Стросс-Кан не визнає звинувачень. Сьогодні офіційне слухання було перенесене з огляду на необхідність проведення спеціальних судово-генетичних експертиз.

Крім того, французька письменниця Трістан Банон може подати до суду на голову МВФ за сексуальні домагання майже десятирічної давності. За словами юриста, 2002 року той спробував зґвалтувати Т.Банон в квартирі, де було призначене інтерв`ю.