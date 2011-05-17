Співорганізатору дивізії "Галичина" встановили меморіальну дошку (фото)

Меморіальна дошка політичному діячеві, учаснику Листопадового чину та співорганізатору дивізії "Галичина" Дмитру Паліїву під час урочистого встановлення і освячення у Львові 15 травня.

Дмитро Паліїв (1896-1944) з початком Першої світової війни вступив до легіону Українських січових стрільців (УСС). Був одним з організаторів Листопадового чину 1918 року у Львові. У 1928 році на виборах до Коломийщині був обраний послом до польського сейму.

З початком Другої світової війни і приходом до Галичини в 1939 році Радянської влади Дмитро Паліїв виїхав на захід до утвореного німцями генерал-губернаторства. Паліїв був палким прихильником створення української регулярної збройної сили, і став одним з ініціаторів створення дивізії "Галичина".

Загинув в бою під Бродами в липні 1944 року.

Фото УНІАН