Найпопулярнішим "йо-мобілем" став кросовер

Найпопулярнішим "йо-мобілем" серед замовників стала машина з кузовом "кросовер" - за добу на неї припало 82 відсотки заявок.

Хетчбек забронювали 15 відсотків покупців, а фургон - 3 відсотки. В цілому за добу з початку попереднього замовлення "йо-мобілі" замовили 51 тисяча 188 осіб, повідомляє Автолента з посиланням на офіційний блог компанії "Йо-авто".

Велика частина замовників вибрала автомобілі з повним приводом (82 відсотки) і двопаливною системою (68 відсотків), а додаткову опцію - портативну електростанцію для живлення зовнішніх пристроїв - вибрали 44 відсотки відвідувачів сайту "йо-мобіля". Серед фізичних осіб переважна більшість замовників - чоловіки (86 відсотків). При цьому найстарший покупець був 1921 року народження, а замовники 1983 року народження (на них припало шість відсотків заявок) виявилися найактивнішими.

Замовлення на "йо-мобілі" надійшли з 38 країн світу. У Росії найбільша кількість заявок (44,85 відсотка) надійшла з Центрального федерального округу, а найменше (1,25 відсотка) - з Північно-Кавказського федерального округу.

Незалежно від типу кузова, найдоступніша версія "йо-мобіля" коштує 360 тисяч рублів. Найдорожчий варіант - двопаливна машина з повним приводом і портативною електростанцією - обійдеться покупцям у 490 тисяч рублів. Початок серійного виробництва автомобілів намічений на другу половину наступного року.