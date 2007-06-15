У новому готелі Marriott відмовилися від жіночого поверху

Відома мережа готелів Marriott відмовилася від планів спорудження окремого поверху для жінок в своєму новому готелі класу люкс. За повідомленням джерела в компанії, і чоловіків, і жінок допускатимуть на всі поверхи готелю, передає Associated Press.

Раніше планувалося, що 19-й поверх буде відданий тільки жінкам. У кімнатах співробітники Marriott хотіли розмістити різноманітні речі, запитані саме жінками, - підставки для прикрас, спеціальні засоби для душу, фени.

Ідея Marriott полягала в тому, щоб мандрівні бізнес-леді змогли почуватися в цьому готелі в цілковитій безпеці. Проте невдовзі компанія одержала безліч відгуків від клієнтів, які назвали ініціативу Marriott жахливою. Тоді в мережі готелів вирішили відмовитися від проекту.

Новий готель буде збудований в Мічігані. Передбачається, що Marriott витратить на його спорудження близько ста мільйонів доларів. Готелем керуватиме компанія Alticor за ліцензією Marriott International.

Marriott International нині - найбільший готельний оператор. Компанія керує 2990 готелями в 68 країнах світу.

Лента.ру