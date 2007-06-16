Про Періс Хілтон знімуть мультфільм, і не один

Художник Стен Лі, який створив таких відомих героїв, як Людина-павук, Халк, Люди Ікс, має намір у співпраці з MTV випустити серію анімаційних фільмів, присвячених Періс Хілтон. Як повідомляє The NY Daily News, таку заяву поширили його представники.

Джерела в MTV зі свого боку стверджують, що серіал буде зроблений за образом і подобою "Стріпперелли" – мультфільму, що вийшов 2003 року і був присвячений Памелі Андерсон.

Одним з героїв анімаційного фільму буде колишній коханець Хілтон Періс Латсіс. Терміни роботи над проектом ще не визначені.

Нагадаємо, що на початку червня компанія Walt Disney Studios уклала ексклюзивну угоду зі Стеном Лі та його студією POW! Entertainment. Згідно з його умовами, Лі відповідатиме за розвиток і продюсування всіх розважальних проектів Walt Disney.

Що стосується Періс Хилтон, то вона продовжує відбувати покарання у в`язниці, куди потрапила після вироку суду за порушення випробувального терміну, який був їй призначений за водіння автомобіля в нетверезому стані.

Лента.ру