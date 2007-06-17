Концерт Елтона Джона (8 фото)

Добродійний концерт Елтона Джона в Києві став першою великою подією нової програми «На краю!» (розробленою у відповідь на тривожні прогнози міжнародних експертів щодо розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні). Для виступу співака була встановлена 24 метрова сцена, а сам Майдан, для шанувальників творчості Елтона Джона, був розбитий на фан-зони. За даними ЗМІ, послухати культового майстра прийшли 200 тисяч людей. Приїзд співака в Україну організовано фондом Олени Франчук «АнтиСНІД».

Фото Олександра Синиці / УНІАН