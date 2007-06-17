Концерт Елтона Джона (8 фото)

19:31, 17 червня 2007
Разное
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Послухати музиканта прийшли тисячі людей

Добродійний концерт Елтона Джона в Києві став першою великою подією нової програми «На краю!» (розробленою у відповідь на тривожні прогнози міжнародних експертів щодо розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні). Для виступу співака була встановлена 24 метрова сцена, а сам Майдан, для шанувальників творчості Елтона Джона, був розбитий на фан-зони. За даними ЗМІ, послухати культового майстра прийшли 200 тисяч людей. Приїзд співака в Україну організовано фондом Олени Франчук «АнтиСНІД».

Олена Франчук і Віктор Пінчук

Наталя Могілевська та Леонід Кучма

Таїсія Повалій, Віктор Пінчук і Ані Лорак

Елтон Джон та гітарист Дейві Джонстон

Вид з Майдану на сцену

Вид зі сцени на Майдан

Одна из 200 тысяч

Фото Олександра Синиці / УНІАН

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