Тракторист підірвався на міні

Трагедія в Одеській області

Вчора о 16.00 у полі біля с. Дачне Біляївського району Одеської області під час проведення земляних робіт плуг трактора зачепив міну часів Великої Вітчизняної війни. Внаслідок порушення заходів безпеки при транспортуванні міни до лісосмуги стався вибух, в результаті якого загинув тракторист, повідомляє прес-служба МНС. Сьогодні піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління МНС в Одеській області планує обстежити місце виявлення міни. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.

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