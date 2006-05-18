Якщо й коаліція буде, то порядку не буде. А коли ж він буде?

Сьогодні в ЗМІ модно гадати, якою буде склад коаліції та результати її дій, але вірогідні сценарії знайти важко – самі ілюзії. Але за нинішніх умов результати дій майбутньої коаліції, незалежно від її персонального складу, неминуче призведуть до розчарування.

По-перше, майбутня коаліція буде слабенькою і хисткою, бо більшість інтересів її учасників як між собою, так і з народом скоріше роз’єднує, ніж об’єднує.

Ніхто із сил політичного олімпу не має наміру сьогодні забезпечувати важкі, головні потреби суспільства, тобто забезпечити цивілізований порядок, європейський рівень макропоказників та цивілізовану духовну атмосферу. Братися ж за похідні проблеми, як це робиться сьогодні, не розв’язавши головні, все одно що тинькувати будинок, який розвалюється.

А будь-яке об’єднання не навколо головних суспільних потреб, а навколо кулуарних домовленостей та просто довкруж політиків, котрі до того ж ненавидять одне одного – недовговічне та безуспішне.

По-друге, у слабенької коаліції ворогів буде більше, ніж захисників, бо умови для політичних шахраїв сьогодні сприятливіші, ніж для творців. Миттєва показуха на шкоду стратегії, критиканство, розпалювання ворожнечі сьогодні модні й вигідні.

По-третє, найбільший ворог успіхів майбутньої коаліції - нинішній рівень роботи органів влади, суть якого ніхто не збирається змінювати і який дискредитує будь-які добрі ідеї та змарнує щире прагнення окремих людей їх реалізувати.

Це і є той корінь проблем від якого ростуть інші проблеми і суть якого полягає в тому, що влада у суспільстві й досі відіграє роль забавки для більшості політиків і чиновників і водночас є їхньою фортецею та зброєю в боротьбі за «халяву».

І доки влада гратиме нинішню роль, доти триватиме дика боротьба між політиками, доти жодні вибори, кадрові зміни, ніякий перерозподіл повноважень між гілками влади чи між центром і регіонами, ніяка боротьба з корупцією, і взагалі ніякі реформи не принесуть для суспільства справжнього успіху.

Взагалі, доки влада залишатиметься забавкою для політиків і чиновників, доти вона буде тягарем і хворобою для суспільства.

Світовий досвід доводить, що в одній країні легше, ніж в іншій, заробити шматок хліба саме завдяки вищій організації суспільної праці. Багаті, розвинуті країни світу стали такими не за рахунок природних багатств, а передусім за рахунок організації суспільного життя, чіткого дотримання законів, домовленостей та суспільно ефективній конкуренції. Успіх реформ прямо пропорційно залежить від організації їх проведення, від суті та якості нормативних актів, а не від їхньої кількості, як багато хто сьогодні думає.

Тобто в сучасному світі люди живуть краще там, де вищий рівень організації суспільства, де більш ефективна його організуюча сила, тобто влада.

Для поліпшення умов життя в країні сьогодні необхідно насамперед змінити роль влади та методи роботи її органів: влада замість забавки має стати організатором суспільного життя та локомотивом його розвитку із використанням передових світових методів управління.

У разі встановлення цивілізованої ролі влади в суспільстві та відповідних методів роботи її органів - європейські стандарти життя в Україні можливо не тільки досягти, а й перевищити.

Проте для цього потрібен передусім відповідний закон, який уже розроблено.

У проекті Закону передбачено такі умови, за яких органи влади обов’язково:

забезпечать безумовне виконання Конституції України, законів, усіх рішень і особистих зобов’язань;

розв’язуватимуть проблеми, потрібні для суспільства, а не робити те, що їм хочеться;

втілюватимуть ідеологію єднання навколо творчості й добра замість нинішнього культу “халяви” й ненависті.

З цих питань накопичено великий світовий і вітчизняний досвід – була б політична воля це використати!

На жаль, її у політиків сьогодні замало, бо багатьом з них занадто важко відмовитися від влади-забавки, крім того, за неї стільки багато заплачено і віддано кулуарних зобов’язань.

Проте з’явиться вона у них обов’язково, але скоріше за все тоді, коли вони наб’ють собі ілюзіями гулі та зайдуть в глухий кут.

Коли в політиків стане достатньо сили волі змінити роль влади й методи роботи її органів відповідно до сучасних вимог – це буде перший крок до цивілізованого порядку й необхідних умов розвитку країни, а без цього залишаться самі ілюзії та розчарування.

Володимир Зіньков, м. Київ