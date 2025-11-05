Для військових, які брали участь у бойових діях, стаж нараховується за певною формулою.

Військовослужбовці Збройних Сил України мають право на військову пенсію за вислугу 25 і більше років. Водночас розмір виплат залежить в тому числі від стажу військової служби, і під час розрахунків береться до уваги і участь військового у бойових діях.

У Міністерстві оборони пояснили, як нараховується стаж учасникам бойових дій. Регулюється це Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Відповідно до цього Закону, до вислуги років для визначення розміру військової пенсії один місяць військової служби зараховується за три місяці. Але це можливо лише за умови, якщо протягом цього місяця військовий брав безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.

Для правильного обчислення такого стажу командирам військових частин, установ, закладів, органів військового управління поставлене завдання долучати довідки про участь у подібних заходах безпосередньо до особових справ військовослужбовців.

Військова пенсія в Україні

Згідно з постановою Кабміну, мінімальна військова пенсія в Україні не може бути нижчою за 3854 гривні. Через проведення індексацій зараз ця категорія громадян отримує здебільшого від 8000-9000 гривень.

Водночас військова пенсія по інвалідності 3 групи становить 60% від грошового забезпечення. За наявності другої групи буде 80%, а за першої – 100%.

