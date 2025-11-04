Поки що президент США Дональд Трамп не вирішив, як варто діяти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила декілька варіантів розвитку військових дій в Венесуелі. Вони включають прямі атаки на військові підрозділи, які захищають президента Ніколаса Мадуро, повідомляє The New York Times.

Видання посилаючись на слова кількох американських чиновників додає, що США також можуть вжити заходи задля захоплення контролю над нафтовими родовищами країни.

В матеріалі зазначається, що президент США ще остаточно не вирішив, як діяти та чи взагалі варто це робити. За словами чиновників, Трамп не хоче схвалювати операції, які можуть поставити під загрозу американських військових або обернутися ганебною поразкою. Проте більшість його радників наполягають на одному з найагресивніших варіантів: усунення Мадуро від влади.

Як повідомляє видання, помічники президента США вже звернулися до Міністерства юстиції з проханням надати додаткові рекомендації, які могли б стати правовою основою для будь-яких військових дій. Вони могли б включати правове обґрунтування для нанесення удару по Мадуро без необхідності отримання дозволу Конгресу на застосування військової сили й без оголошення війни.

Наразі США наносять удари по суднах з Венесуели, які нібито, як стверджує адміністрація Трампа, займаються контрабандою наркотиків, не надаючи цій інформації ніяких доказів.

Деякі представники адміністрації очікують, що в рекомендаціях Міністерства юстиції буде стверджуватися, що Мадуро та його вищі посадові особи з питань безпеки є центральними фігурами в картелі "Cartel de los Soles", який адміністрація визнала наркотерористичною групою.

В такому випадку Міністерство юстиції буде стверджувати, що це визначення робить Мадуро законною мішенню, незважаючи на той факт, що в законодавстві США вже давно є заборона на вбивство національних лідерів.

За словами кількох американських чиновників, держсекретар Марко Рубіо, який також є виконуючим обов'язки радника з національної безпеки, та Стівен Міллер, заступник глави адміністрації Трампа й радник з питань внутрішньої безпеки вважають, що Мадуро слід усунути з посади.

Як йдеться в статті, Трамп, ймовірно, чекатиме, доки в середині цього місяця до Карибського басейну не прибуде найбільший і найновіший авіаносець США "Gerald R. Ford". Він перевозить близько 5000 моряків і має понад 75 літаків для атаки, спостереження та підтримки, включаючи винищувачі F/A-18.

Повідомляється, що в Карибському басейні перебуває близько 10 000 американських військовослужбовців, приблизно половина з яких – на військових кораблях, а інша частина – на базах у Пуерто-Рико.

Окрім цього, протягом останніх тижнів Пентагон також відправив бомбардувальники B-52 і B-1 з баз у Луїзіані та Техасі з метою виконання місій біля узбережжя Венесуели. Ще елітний 160-й полк спеціальних операцій армії, який проводив масштабні антитерористичні операції з використанням вертольотів в Афганістані, Іраку та Сирії, нещодавно провів навчання біля узбережжя Венесуели.

Припускається, що таке стрімке нарощування сили з боку США є частиною кампанії психологічного тиску на Мадуро.

Раніше УНІАН повідомляв, що на тлі можливого вторгнення США, Венесуела опублікувала відео з польотами їхніх Су-30МК2. Літаки озброєні надзвуковими протикорабельними ракетами Х-31А. Ця демонстрація направлена на те, щоб залякати США. Аналітики вважають, що ці ракети не настільки небезпечні для кораблів США, як можна подумати. Зокрема, вони мають важливі недоліки, про які й розповіли експерти.

Також ми писали, що за даними The Washington Post, президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням терміново відремонтувати деяку військову техніку Венесуели. Також він просить надати додаткові військові радари і ракети. Зокрема, Мадуро попросив Китай пришвидшити виготовлення нових військових радарів для Венесуели. В листі до Путіна Каракас просив допомогти посилити протиповітряну оборону країни.

