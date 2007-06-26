У Львові студент помер на екзамені
11:50, 26 червня 2007Разное
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Хлопець сильно перенервував
У Львові під час сесії прямо на іспиті помер студент третього курсу національного університету Львівська політехніка. Хлопцю стало погано в аудиторії. Йому відразу ж викликали швидку, але лікарі допомогти вже не змогли.
Медики кажуть, що у студента була вроджена гостра серцева недостатність. Як розповідають однокурсники, хлопець того дня сильно перенервував перед іспитом.
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