У Львові студент помер на екзамені

У Львові під час сесії прямо на іспиті помер студент третього курсу національного університету Львівська політехніка. Хлопцю стало погано в аудиторії. Йому відразу ж викликали швидку, але лікарі допомогти вже не змогли.

Медики кажуть, що у студента була вроджена гостра серцева недостатність. Як розповідають однокурсники, хлопець того дня сильно перенервував перед іспитом.

Магнолія ТВ