В Україні 784 таких центри, як знищений сьогодні пожежею (фото)
Тігіпко про доручення Януковича
Найближчим часом за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА буде проведено перевірки всіх територіальному центрів соціального обслуговування.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це заявив сьогодні віце-прем‘єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, який наразі перебуває в Рівненській області, де сьогодні вночі сталася пожежа у Дубровицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування.
«В Україні 784 таких центри. Це дуже потрібна справа. Однак потрібно, щоб будівлі відповідали всім необхідним умовам і стандартам», - зазначив С.ТІГІПКО.
Він також повідомив, що центр буде переведено в інше місце, після відбудови постраждалої від пожежі будівлі тут буде діяти лікарня (?!. - Ред.)
Від імені уряду С.ТІГІПКО висловив співчуття рідним та близьким загиблих під час спілкування з мешканцями села Біле, де сталася трагедія.
Фото надане прес-службою МНС у Рівненській області / УНІАН