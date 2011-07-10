В Україні 784 таких центри, як знищений сьогодні пожежею (фото)

Найближчим часом за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА буде проведено перевірки всіх територіальному центрів соціального обслуговування.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це заявив сьогодні віце-прем‘єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, який наразі перебуває в Рівненській області, де сьогодні вночі сталася пожежа у Дубровицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування.

«В Україні 784 таких центри. Це дуже потрібна справа. Однак потрібно, щоб будівлі відповідали всім необхідним умовам і стандартам», - зазначив С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що центр буде переведено в інше місце, після відбудови постраждалої від пожежі будівлі тут буде діяти лікарня (?!. - Ред.)

Від імені уряду С.ТІГІПКО висловив співчуття рідним та близьким загиблих під час спілкування з мешканцями села Біле, де сталася трагедія.

Фото надане прес-службою МНС у Рівненській області / УНІАН