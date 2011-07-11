Відбувся перший жіночий велопарад

10 липня в Івано-Франківську відбувся перший жіночий велосипедний парад.

Як передає кореспондент УНІАН, маршрут велопараду проліг від площі Ринок через «стометрівку» центральними вулицями до міського озера.

Учасником пробігу міг стати кожен, без жодних вікових обмежень. Однією із особливостей параду був зовнішній вигляд: кожна з учасниць демонструвала свої вишукані спідниці, сукні, шалики, капелюшки, кольорові колготи, квіточки, взуття на підборах. Крім дівчат, у велопробігу також взяли участь хлопці й чоловіки, одягнені у жіноче вбрання.

За словами організаторів акції, її головна мета – агітувати за створення велопарковок у місті Івано-Франківську та показати, що чимало красивих дівчат та жінок їздять на велосипедах, і це «стильно, гарно та зручно».

Учасники вело параду заїжджали у різні кафе та заклади харчування, де залишали свої колективні заяви у книгах скарг і пропозицій з вимогами забезпечити велопарковки. В акції взяла участь майже 40 осіб.