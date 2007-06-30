Завтра на музичному фестивалі в Польщі виступатиме Бйорк

У Польщі вже вшосте в місті Гдиня, на узбережжі Балтійського моря, відбувається музичний фестиваль «Heineken Open`er Festival 2007» - найважливіший музичний захід Польщі. Концерти в рамках фестивалю тривають з 29 червня до 1 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, на великій сцені цьогорічного фестивалю виступають 10 закордонних зірок та 30 польських гуртів, зокрема: Sonic Youth, The Roots, Laurent Garnier, Groove Armada, Beastie Boys, Muse, Bloc Party, Bjork та LCD Soundsystem.

Кульмінацією фестивалю стануть виступи британського гурту Muse та Бйорк. У перший день фестивалю з’явилося більше 40 тисяч фанів з усього світу, включно до Австралії, Японії та Канади.

Гурт Sonic Youth був першою зіркою цьогорічного фестивалю, який представив свої роботи глядачам фестивалю вчора. Гурт заграв публіці пісні із нового альбому "Rather Ripped", а також кілька композицій зі свого архіву – пісні 80-х років з альбомів "Sister", "Daydream Nation". Співаки з Нью-Йорка здивували глядачів своїм та молодіжним ентузіазмом. Також глядачів у п’ятницю розважали співаки гурту The Roots – найкращий гурт хіп-хопу та французький ді-джей електронної музики Laurent Garnier.

У суботу на сцені «Heineken Open`er Festival 2007» виступили легенда хіп-хопу Beastie Boys, дует Groove Armada та концертний гурту з Великої Британії Muse.

У перший день липня на сцені виступатиме найважливіша зірка фестивалю – Бйорк. Як обіцяють організатори, ісландська співачка представить найновіший матеріал, зокрема із альбому „Volta”.

Інформаційні пункти фестивалю працюють поблизу головного вокзалу Гдині, звідки можна безкоштовним автобусом доїхати до аеропорту Babie Doły, де відбуваються концерти фестивалю.