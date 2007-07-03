”Столична культура в надійних руках”. У чиїх саме?

В УНІАН о 15.30 відбудеться прес-конференція на тему: “Столична культура в надійних руках”. Учасники: начальник ГУ культури і мистецтв Світлана Зоріна; керівник Головної служби гуманітарної політики та з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України Олександр Биструшкін; художній керівник-директор Київського театру “Вільна сцена” Дмитро Богомазов; керівник концертного агентства “Україна” Василь Вовкун; народний артист України, радник Президента України Володимир Гришко; президент Фонду Бориса Гмирі Ганна Принц; режисер Національної опери України Анатолій Солов’яненко; художній керівник-директор Київського театру оперети Богдан Струтинській, директор дитячого кінотеатру “Салют” Ірина Таргонська, директор Музею історії м.Києва Тамара Хоменко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.