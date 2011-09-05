«Шевроле» та «BMW-X5» не розминулися: троє загиблих

ДТП у Харківській області

Поблизу села Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області внаслідок зіткнення автомобілів «Шевроле Авео» та «BMW-X5» загинуло троє людей. Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху Харків – Золочів – КПП «Олександрівка». На місці пригоди загинув 37-річний водій автомобіля «Шеврове Авео» та двоє його пасажирів – 32-річний та 47-річний чоловіки.

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