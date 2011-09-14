У ПР хочуть боротися з екстремізмом – проти самих себе?

Гортаючи одне з солідних ділових видань, автор наштовхнувся на статтю про дуже цікавий законопроект, розроблений відомим апологетом «російського світу», заступником голови фракції Партії регіонів Вадимом Колесніченком. "Регіонал" пропонує запровадити поняття "екстремізм", а за екстремістську діяльність карати, позбавляючи волі строком до п`яти років.

Загалом ідея нібито лежить цілком у руслі регулярних мантр президента та його команди про «політичну стабільність» та «громадський спокій». Заради таких священних речей не гріх і запроторити до буцегарні якогось нарваного екстреміста, якщо той робитиме цинічний підкоп під «стабілізєц».

Але коли автор учитався у фрагменти законопроекту, залишки волосся заворушилися у нього на маківці. Адже формулювання базових понять екстремізму та діяльності підлих екстремістів на сто відсотків підходять якраз до дій нинішньої влади та її партії.

Судіть самі... На думку Колесніченка, екстремізм – це "діяльність фізичної особи або організації, спрямована на насильницьке захоплення влади або незаконне втручання в діяльність органів влади, зазіхання на основи конституційного ладу й національної безпеки".

«Насильницьке захоплення влади» - це не про недавні місцеві вибори, коли «зайвих» членів виборчих комісій просто викидали за двері, користуючись нормою нового закону про кворум, а самі «правильно» підраховували бюлетені?

«Незаконне втручання в діяльність органів влади» - це, мабуть, про продавлювання прямим шантажем і погрозами на адресу неслухняних депутатів «потрібних» рішень (особливо майнових та земельних) через місцеві ради.

«Зазіхання на основи конституційного ладу» - і цього скільки завгодно. Від формування «тушкованої» коаліції прямо всупереч положенням чинної Конституції аж до повернення до старої Конституції через (нечувана річ у світовому конституційному праві!) рішення на все згодного Конституційного суду.

«Зазіхання на основи національної безпеки»? Це вже точно про сумнозвісні Харківські угоди: віддати українську територію під іноземну військову базу практично задурно.

Екстремістською діяльністю пан Колесніченко називає "перешкоджання законній роботі держорганів, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, суспільних і релігійних об`єднань або інших організацій, посадових осіб зазначених органів…, зроблене із застосуванням насильства або загрозою його застосування".

Та яка там загроза... Насильства було скільки завгодно. Прямо в стінах Верховної Ради не лише кулаками – стільцями «перешкоджали законній діяльності» народних депутатів. Декотрі з них потім тижнями по лікарнях відлежувалися після побоїв новітніх екстремістів.

А лідерів деяких опозиційних громадських об’єднань із застосуванням сили затримали й кинули за ґрати. Потім не могли навіть обвинувачення до пуття сформулювати.

Необхідність прийняття свого закону Колесніченко пояснив зростанням екстремізму й тероризму у світі.

"Та й у нас останнім часом спостерігаються подібні тенденції – напр.иклад, перекривають вулиці, відбуваються масові зіткнення з міліцією на мітингах",- заявив Колесніченко.

Слухайте, та це ж прямий випад проти влади, яка заблокувала кордонами міліції мирну ходу громадян, прямо порушивши Конституцію. Тут навіть на підконтрольний суд не пошлешся – він не забороняв ходи саме на тій вулиці Володимирській, де міліціонери застосували дубинки та сльозогінний газ проти мирних громадян.

Як спосіб боротьби з цим явищем документ передбачає винесення попередження громадській організації, діяльність якої визнана екстремістською.

Згідно з проектом, через рік після попередження у разі продовження "екстремістських дій" організація буде ліквідована, а її діяльність заборонена.

А за участь або допомогу в діяльності такої організації — позбавлення волі терміном від трьох до п`яти років.

Це що ж виходить: якщо слідувати букві закону, який пропонує пан Колесніченко, то потрібно негайно винести попередження Партії регіонів, через рік її ліквідувати, а очільників посадити? Від трьох до п’яти?

Микола Писарчук