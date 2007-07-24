Автомобіль потрапив під поїзд (2 фото)
01:01, 24 липня 2007Разное
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Водій намагався проскочити залізничний переїзд
Розбитий автомобіль ”москвич” стоїть на рейках залізничної станції Васильків в селі Калинівка Київської області вранці 23 липня 2007 р. Водій намагався проскочити залізничний переїзд на червоне світло. Автомобіль був збитий поїздом, що протягнув його понад 20 метрів. Водій і пасажир госпіталізовані.
Фото Олександра Харченка / УНІАН
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