Автомобіль потрапив під поїзд (2 фото)

Водій намагався проскочити залізничний переїзд

Розбитий автомобіль ”москвич” стоїть на рейках залізничної станції Васильків в селі Калинівка Київської області вранці 23 липня 2007 р. Водій намагався проскочити залізничний переїзд на червоне світло. Автомобіль був збитий поїздом, що протягнув його понад 20 метрів. Водій і пасажир госпіталізовані. Фото Олександра Харченка / УНІАН

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