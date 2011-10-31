У Києві водій іномарки збив трьох пішоходів і зник з місця пригоди

У Києві водій іномарки виїхав на тротуар, збив трьох пішоходів і зник з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, це сталося 30 жовтня о 19-й год. на проспекті Глушкова, неподалік від зупинки громадського транспорту ТЦ «Магелан», в Голосіївському районі.

За попередніми даними, автомобіль рухався зі сторони стаціонарного посту ДАІ у напрямку Одеського мосту. Невстановлений водій, керуючи автомобілем «Volkswagen Transporter», з невідомих причин виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на електроопору. Від удару авто відкинуло на кіоск «Квіти».

При цьому іномарка збила й трьох жінок, які стояли біля зупинки громадського транспорту. З тяжкими травмами пішоходів було доставлено до лікарняних закладів. Постраждалими виявилися дві киянки (1950 та 1980 років народження) та 50-річна мешканка м. Фастова.

Скоївши ДТП, водій кинув свій автомобіль на місці пригоди та втік. Було з’ясовано, що, окрім водія, в салоні автомобіля знаходився ще й пасажир, але він також зник. Наразі з’ясовуються всі обставини пригоди.

Столична Державтоінспекція звертається до свідків з проханням надавати будь-яку інформацію стосовно ДТП на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово).