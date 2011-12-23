У ДТП під Москвою загинули вісім українців

У Московській області внаслідок ДТП загинуло 8 громадян України.

Як повідомляє прес-служба МНС, аварія сталася 22 грудня о 23.44 за київським часом поблизу с. Єльня Можайського району на 125-му кілометрі автошляху Москва – Мінськ. Зіткнулися мікроавтобус „Форд-Транзит”, що перевозив 12 громадян України, з вантажним автомобілем „Вольво”.

За інформацією МНС Російської Федерації, 8 осіб загинуло. Ще 4-х постраждалих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Центральної районної лікарні Можайська.