Дзвін нових курантів з Чернігівського суду чути на ціле місто

У центрі Чернігова на будівлі Апеляційного суду Чернігівської області встановлено куранти.

Як передає кореспондент УНІАН, голова суду Садіг ТАДІЄВ повідомив журналістам, що подібні годинники в Україні на сьогодні є лише у Запоріжжі та Миколаєві.

С.ТАДІЄВ зізнався, що має хобі – ремонт старовинних годинників, тому ідея встановити куранти в Чернігові у нього з’явилася одразу, як побачив будівлю суду, тим більше, чув від чернігівців, що годинник у центрі міста був, але дуже давно.

Годинник регулюється пультом дистанційного управління і є дуже точним, оскільки кожні 12 годин отримує сигнал із супутника. Загалом бій курантів, якщо виставити на 100% гучність, чути за 6 кілометрів. Зараз гучність відрегульована на 40-50%. Куранти битимуть з 7.00 до 21.00. Годинник має 60 мелодій.

Вартість годинника, який, за словами С.ТАДІЄВА, є подарунком місту, він не назвав.

«Якщо приносять подарунок, ви ж не питаєте, скільки він коштує», - сказав голова Апеляційного суду Чернігівської області. Щоправда, зауважив, що найбільшу спонсорську допомогу надав народний депутат Сергій АНДРОС (фракція Партії регіонів).